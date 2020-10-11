Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar...

11.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:30
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Bağrık

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