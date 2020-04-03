Abdi İbrahim, Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı
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Abdi İbrahim, Esenyurt, Türkiye, Güncel

Abdi İbrahim, Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı

Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

03.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:49
Abdi İbrahim, Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı

Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı'na teslim etti.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, şirket İstanbul Esenyurt'ta bulunan tesislerinde nisan ayı içinde üreteceği 1 milyon 600 bin tablet ile bu ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de bakanlığa bağışlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Kovid-19'un tedavi protokolünde yer alan ilacın hali hazırda Türkiye'deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının sahada kendilerine verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdiklerini ve Sağlık Bakanlığına teslim ettiklerini ifade etti.

Barut, İlacın yıl sonuna kadar yapacakları tüm üretimini bağış yoluyla Türk tıbbının hizmetine sunacaklarını belirterek, salgınla mücadelede hastalar ve sağlık çalışanları için değer yaratmanın en büyük temennileri olduğunu aktardı.

Dünyanın ve Türkiye'nin daha önce deneyimlemediği bir salgınla karşı karşıya olduğunu, toplumlar ve kurumlar açısından zorlu bir sınavdan geçildiğini ifade eden Barut, "İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar çok ciddi can kayıplarına yol açtı. Bulunduğumuz çağda da beklenmedik yeni salgınlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. İlk etapta Çin'de ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan Kovid-19'la ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Söz konusu salgınla ilgili endişe verici gelişmelere karşı hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız önemli bir mücadele ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda alınan önlemlere ve özellikle de evden çıkmama önerilerine hep birlikte uymamız büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk"

Barut, Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde birincil tedavi önerileri içinde yer alan ilacın, diğer tedavilerle birlikte virüsle mücadelede güçlü bir katkı sunmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Abdi İbrahim olarak, iyileştirme misyonumuz doğrultusunda, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne dünyanın ve ülkemizin savaştığı salgınlarla şirket olarak biz de var gücümüzle savaştık. Tam 108 yıldır işimizi, sektörümüz, ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlık için tutkuyla ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz.

Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün bir gayret, hiçbir zaman unutulmayacak bir fedakarlık ve sarsılmaz kararlığı ile yürütülen salgınla mücadele seferberliğine biz de üretime ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara kesintisiz ulaştırarak katılıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Değerini, ülkesine ve ülke insanlarına yaptığı katkılarla ölçen bir şirket olarak, dünyanın ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda ve az kayıpla atlatması en büyük temennimiz."

Abdi İbrahim, Kovid-19 tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı

Kaynak: AA

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için Abdi İbrahim, salgının tedavisinde otoritelerce önerilen ilacının üretimine başladı
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