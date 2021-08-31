ABD'nin güneyini vuran İda Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

NEW ABD'nin güneyinde Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan İda Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

NEW ABD'nin güneyinde Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan İda Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, hafta sonu saatte 240 kilometreden fazla rüzgar hızıyla kategori 4 seviyesinde Louisiana eyaletini vuran ve Mississippi'de de etkili olan İda Kasırgası tropik fırtınaya dönüştü.

Yetkililer, kasırga nedeniyle pazartesi akşamı Mississippi'nin güneyinde bir otobanın çökmesi sonucu iki kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Louisiana'da da bir kişi sel, bir kişi ise üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybederken eyalet Valisi John Bel Edwards, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Yetkililer, tropik fırtınaya dönüşen ve kuzeye doğru ilerleyen Ida Kasırgası'nın Pennsylvania, West Virginia ve Maryland'in batısında sele neden olabileceği uyarısında bulundu.

Güney eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kalırken GSM şebekelerinde kesintiler yaşanıyor ve yetkililer bazı bölgelerde temiz içme suyuna erişim sıkıntısıyla karşılaşıldığını belirtiyor.

Elektrik ve iletişim kesintileri ise arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük