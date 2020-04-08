"ABD, Dünya Sağlık Örgütü kurallarına uymuyor" İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi sağlık terörizmi ile suçlayarak ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü kurullarına uymadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi sağlık terörizmi ile suçlayarak ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü kurullarına uymadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, korona virüs ile mücadele kapsamında IMF'den talep edilen 5 milyar dolara ilişkin, "Tüm uluslararası kurumlar yükümlülüklerini yerine getirmeli. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu üyesiyiz ve üyelik payımızı ödüyoruz ve mali kaynaklarımızın bir kısmı bu fonda. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa, bunu kabul edemeyiz" dedi.

İran'ın 50 yıl boyunca IMF'den hiçbir zaman para talep etmediğini belirten Ruhani, "Biz kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Ancak onlar böylesi zor bir dönemde kendi üzerine düşeni yapmazlarsa, dünya bu konuyu başka türlü değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"ABD, SAĞLIK ALANINDA TERÖRİZM UYGULUYOR"

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü protokollerine aykırı davrandığını vurgulayan Ruhani, "ABD, sağlık alanında terörizm uyguluyor. Her zaman tek taraflı düşünen ve hareket eden ABD, korona virüs konusunda da yanlış bir yol izliyor" şeklinde konuştu. ABD'nin uyguladığı sağlık terörizminin tarihe yazılacağını kaydeden Hasan Ruhani, İMF'den üzerine düşen görevi yerine getirmesini istedi. Ruhani, Cumartesi günü İran'da korona virüs ile mücadelede yeni bir aşamaya geçeceklerini söyleyerek, "Korona virüs ile mücadelede ilk aşamayı geride bıraktık. Bu aşama virüsün kontrolünü sağlamaktı. Cumartesi günü yeni bir aşamaya geçeceğiz" dedi.

İranlılardan Cumartesi günü başlayacak yeni aşama için işbirliği isteyen Ruhani, sosyal mesafe önlemlerinin doğru alınmış bir karar olduğunu belirterek, "Millet olarak korona virüs ile mücadelede sosyal mesafe önlemleri kadar bağlılık ve bütünlüğümüzde önemli olacak" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA