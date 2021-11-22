ABD'de Rittenhouse'ın Aklanmasına Tepki

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde geçen yılki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında iki kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan 18 yaşındaki Kyle Rittenhouse hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Jürinin kararının ardından çeşitli kentlerde protesto gösterileri yapıldı

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