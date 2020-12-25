ABD Büyükelçisinden, "Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıma kararı devamlı olacak" değerlendirmesi
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ABD Büyükelçisinden, "Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğini tanıma kararı devamlı olacak" değerlendirmesi

25.12.2020 05:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 05:54
ABD Büyükelçisinden,

ABD'nin Rabat Büyükelçisi David Fischer, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararının sonraki yönetimlerde de devam edeceğini söyledi.

ABD'nin Rabat Büyükelçisi David Fischer, ülkesinin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma kararının sonraki yönetimlerde de devam edeceğini söyledi.

Fas merkezli Hespress haber sitesine konuşan Fischer, "Öyle sanıyorum ki Başkan Donald Trump'ın açıkladığı bu karar devamlı olacak ve ister cumhuriyetçiler isterse demokratların yönetiminde olsun Fas'la harika ekonomik ilişkilerimiz olacak." dedi.

Fas'la 1777 yılından bu yana ilişkileri olduğunu hatırlatan Fischer, bugün alınan kararların dünyayı daha güvenli bir hale getirdiğini kaydetti.

Fischer, ABD'nin Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının çok büyük bir adım olduğunu ancak halen Batı Sahra sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde bir çözüm bulunmasından yana olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Aralık'ta, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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