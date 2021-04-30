ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmen akınını kontrol altına aldıklarını ve geçişlerin büyük oranda azaldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmen akınını kontrol altına aldıklarını ve geçişlerin büyük oranda azaldığını açıkladı.

Görevindeki 100. gününü dün tamamlayan Biden, bugüne kadar yönetimde yaptıklarına ilişkin NBC'den Craig Melvin'e mülakat verdi.

Biden, ülkenin güney sınırındaki göçmen akınına ve refakatsiz çocuklar krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Şu anda sayılar bir şekilde düşüyor, kontrolü sağladık." ifadesini kullandı.

Melvin'in "nisanda ülkeye 170 bin göçmenin geçiş yaptığını, bunun 20 yılın rekoru olduğunu ayrıca 22 bin refakatsiz çocuğun da şu anda ABD'de bulunduğunu" anımsatması üzerine Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimini suçladı.

Biden, her yıl nisanda ülkeye göçmen akını olduğuna işaret ederek, "Trump yönetiminin bunun için bir planı yoktu. Yeterli yatak yoktu. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının göçmen çocukları koyacak bir yeri yoktu. Göçmen çocukların güvende oldukları ve insanların onlara göz kulak olabileceği yerlere yerleştirilmesine ilişkin de bir plan yoktu." dedi.

Göçmenlik sisteminde şu anda ciddi değişiklikler olduğunu vurgulayan Biden, "Trump yönetiminin bizimle normal bir geçiş dönemi yaşamaması nedeniyle göçmenlikle ilgili belli bilgilere erişemedik." ifadesini kullandı.

Biden, Meksika ve Orta Amerika ülkelerindeki ailelere de çocuklarını tek başlarına ABD'ye göndermeme çağrısı yaparak, "Binlerce mil yol yürüyerek kendilerini tehlikeye atıyorlar. Kendi ülkenizden göçmenlik başvurusunda bulunabilirsiniz, bu yolculuğu yapmalarına gerek yok." dedi.

"Amerikan halkının ırkçı olduğunu düşünmüyorum"

Siyahi Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott'un "Amerika ırkçı bir ülke değil ancak Jim Crow kanunlarının ve köleliğin mirası, siyahi Amerikalıları fırsat anlamında geride bıraktı." ifadelerine de değinen Biden, Scott'un bu fikrine katıldığını belirtti.

Biden, "Amerikan halkının ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Ancak 400 yılın ardından, Afrika kökenli Amerikalıların, sağlık, eğitim, fırsat eşitliği bakımından başlarının dertli bir pozisyonda bırakıldığını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Biden, okulların tamamen açılması için sonbaharı işaret etti

Kovid-19 nedeniyle okulların artık daha fazla kapalı kalmaması gerektiğini kaydeden Biden, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile bilimsel verilere dayanarak, okulların sonbaharda tamamen açık olması gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan