ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi

ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmen akınını kontrol altına aldıklarını ve geçişlerin büyük oranda azaldığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika sınırındaki göçmen akınını kontrol altına aldıklarını ve geçişlerin büyük oranda azaldığını açıkladı.

Görevindeki 100. gününü dün tamamlayan Biden, bugüne kadar yönetimde yaptıklarına ilişkin NBC'den Craig Melvin'e mülakat verdi.

Biden, ülkenin güney sınırındaki göçmen akınına ve refakatsiz çocuklar krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Şu anda sayılar bir şekilde düşüyor, kontrolü sağladık." ifadesini kullandı.

Melvin'in "nisanda ülkeye 170 bin göçmenin geçiş yaptığını, bunun 20 yılın rekoru olduğunu ayrıca 22 bin refakatsiz çocuğun da şu anda ABD'de bulunduğunu" anımsatması üzerine Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimini suçladı.

Biden, her yıl nisanda ülkeye göçmen akını olduğuna işaret ederek, "Trump yönetiminin bunun için bir planı yoktu. Yeterli yatak yoktu. Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının göçmen çocukları koyacak bir yeri yoktu. Göçmen çocukların güvende oldukları ve insanların onlara göz kulak olabileceği yerlere yerleştirilmesine ilişkin de bir plan yoktu." dedi.

Göçmenlik sisteminde şu anda ciddi değişiklikler olduğunu vurgulayan Biden, "Trump yönetiminin bizimle normal bir geçiş dönemi yaşamaması nedeniyle göçmenlikle ilgili belli bilgilere erişemedik." ifadesini kullandı.

Biden, Meksika ve Orta Amerika ülkelerindeki ailelere de çocuklarını tek başlarına ABD'ye göndermeme çağrısı yaparak, "Binlerce mil yol yürüyerek kendilerini tehlikeye atıyorlar. Kendi ülkenizden göçmenlik başvurusunda bulunabilirsiniz, bu yolculuğu yapmalarına gerek yok." dedi.

"Amerikan halkının ırkçı olduğunu düşünmüyorum"

Siyahi Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott'un "Amerika ırkçı bir ülke değil ancak Jim Crow kanunlarının ve köleliğin mirası, siyahi Amerikalıları fırsat anlamında geride bıraktı." ifadelerine de değinen Biden, Scott'un bu fikrine katıldığını belirtti.

Biden, "Amerikan halkının ırkçı olduğunu düşünmüyorum. Ancak 400 yılın ardından, Afrika kökenli Amerikalıların, sağlık, eğitim, fırsat eşitliği bakımından başlarının dertli bir pozisyonda bırakıldığını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Biden, okulların tamamen açılması için sonbaharı işaret etti

Kovid-19 nedeniyle okulların artık daha fazla kapalı kalmaması gerektiğini kaydeden Biden, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile bilimsel verilere dayanarak, okulların sonbaharda tamamen açık olması gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk
ABD tarihine geçen görüntü! Biden'ın konuşması da kongredeki detay da bir ilk
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Kırgızistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Biden, Meksika sınırındaki göçmen geçişlerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 18:06:31. #1.14#

title