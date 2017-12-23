Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 7 fotoğraf için oy kullandı.



Yılmaz, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in Hakkari Şemdinli'de vatani görevini yapan askerlerin bayram namazını fotoğrafladığı "Mehmetçik'in bayram namazı" ve Wisam Hashlamoun'ın Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 7 Aralık'ta yaşanan olaylar sırasında çektiği "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafa oy verdi.



Yılmaz, "Yaşam" kategorisinde ise tercihini Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü", Fikret Delal'in "Rize'de teleferikle ulaşım" ile Şebnem Coşkun'un "Tarihin seyrinde kahvaltı" isimli fotoğraflardan yana kullandı.



"Spor" kategorisinde de Yılmaz, Abdullah Coşkun'un, Türkiye Ampute Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonu olduğu maçın ardından çektiği "Türkiye'nin sevinci" ve Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" fotoğraflarını oyladı.