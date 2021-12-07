6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİ

"Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması"

(e) bendi uyarınca; '

'Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması"

sebeplerine dayalı olarak işlenebilmektedir.

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile Kvkk'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde; Ordu Büyükşehir Belediyesi, iştirakleri, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlar, vatandaşlarımıza kamu hizmetinden kaynaklı hizmet sunmak üzere anlaşmalı olduğumuz kuruluşlar, bankalar ile paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, Vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kanun'un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak Belediyemize başvurduğunuzda;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanunu'nun 11. maddesinde yer alan yukarıda yazılı haklarınıza ilişkin olarak başvuru ve taleplerinizi,

? Islak imzalı dilekçeniz ve kimliğinizi tespit eder belgelerle Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 52100 Altınordu/ ORDU adresine göndererek,

? Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bizzat başvurarak,

? Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp ordu @ ordu. bel. tr adresine eposta göndererek,

? Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle ordubbld @hs03. k ep. tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek, iletebilirsiniz.

KVK Kanunu'nun 11. maddesi gereğince kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakkı verilmiştir. KVK Kanunu'nun 13. maddesi gereğince veri sorumlusu olan Belediyemize bu haklara ilişkin başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Belediyemize "yazılı" yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı ile şahsen veya noter aracılığıyla ile iletilebilecektir. İlgili başvurular tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır

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