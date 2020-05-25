6 saat süren yangın kontrol altına alındı
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6 saat süren yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

6 saat süren yangın kontrol altına alındı
25.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:10

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli mevkiinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren yangında, 8 hektarlık alan zarar gördü.

Bugün saat 11.30 sıralarında çıkan yangına, 15 arazöz, 1 adet dozer, 60 yangın işçisi ve 10 teknik personelle müdahale edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale çalışmaları 6 saat sürdü. Saat 17.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında, 8 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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