50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
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50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

Sivas'ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş'ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı.

Sivas'ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş'ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı.

Ulaş ilçesinde gerçekleştirilen maske dağıtım programı Ulaş Kaymakamlığı ve Ulaş Belediyesi ziyaret edilip maske teslimiyle başladı. Ziyaretin ardından vatandaş, esnaf ve bölgede ki okullara gidilerek maske dağıtımına devam edildi. Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu Başkanı Cenan Can Erkuş öğrencilerin ve kendi sağlıklarını düşündüklerini belirterek, "Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu olarak bizler bugün Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesine geldik. Değerli hocam Gamze hanımı ziyaret ettik. Onlarda bizleri kabul ettiler nazik davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde İstanbul'da bu pandemi dolayısıyla maske yaptırdık. Değerli iş adamımız İsmail Sırataş'ın katkıları ve destekleriyle buraya geldik. Öğrencilerimizin sağlığı ve kendi sağlığımızı düşündük. Onların iyi günlerde sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum. Hocama da tekrar bizi kabul ettiği için teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum" dedi.

"Bizim için en önemli unsur sağlık"

İş adamı İsmail Sırataş ise bugünün şartlarında maskeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizim için en önemli unsur sağlık. Gençler sağlıklı olmalı onun için hocam bizi kabul etti. Bizde öğrencilerimize maskelerimizi dağıttık. Sağlıklı günler, sağlıklı yıllar diliyorum inşallah bu pandemiden ve maskelerden kurtuluruz. Ama bugünün şartlarında bu maskeye ihtiyaç var bizde karınca kararınca, çorbada tuzumuz olsun diye öğrencilerimize bu maskeleri dağıttık. Hocama, sizlere ve başkanıma sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum saygılar, selamlar" dedi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Gamze Arpa'da yapılan maske yardımına teşekkür ettiğini belirterek, "Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür yardımcısıyım. Öğrencilerimize pandemiden dolayı Ulaş Köy Dernekleri adına tüm öğrencilerimin adına teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar çok sağolsunlar" diye konuştu. - SİVAS

50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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