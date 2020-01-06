460 ailenin mutluluğuna ortak olundu!

06.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:09

Aileleri mutlu eden projeye 2020 yılında da devam edileceği belirtildi. Başkan Ali Engin "Kötü günlerde olduğu gibi, mutlu günlerde de vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

AİLELERE YENİDOĞAN SETİ HEDİYE EDİLİYOR

Narlıdere Belediyesi, Ağustos ayında başlattığı "Hoş geldin Bebek Projesi" ile yeni anne baba olan çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Ağustos ayından bu yana, bebek sevinci yaşayan 460 ailenin sevincine ortak olundu. Kurulan özel ekip tarafından yapılan sürpriz ziyaretlerde, içerisinde bebek bezi, zıbın takımı, pudra, biberon, kolonyalı mendil ve şampuan gibi çeşitli bakım ürünleri ile Belediye Başkanı Ali Engin'in mektubunun yer aldığı çantalar armağan edildi. Aile bütçelerine küçük de olsa katkı sunan uygulama, Narlıderelileri memnun etti, armağanlar sevinçle karşılandı.

"İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE YANINIZDAYIZ "

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için 5 ay önce 'Hoşgeldin Bebek' projemizi başlattık. Bu proje kapsamında kurduğumuz ekibimiz, Narlıderemizde yeni doğan her bebeği ziyaret ediyor, ömür boyu mutluluk ve sağlık dileklerimizi iletiyor. Bugüne kadar 460 çiftimizin mutluluğunu paylaştık. Bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimizle, iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler