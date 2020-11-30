30 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı
30 Kasım 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:00 İlk Baskı
07:15 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Takvim Yaprakları
07:35 Stadyum
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:45 Efsanelerin İzinde
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Hafta Sonu
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Adana Demirspor
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Altınordu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Adanaspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
18:00 Stadyum
18:55 Yılport Samsunspor - Tuzlaspor A.Ş.
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com