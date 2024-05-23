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Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası

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Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kanala düştü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 67 ACP 452 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken sürücü F.K. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar; ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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