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Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yolda kaldım diyerek dilendi, kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

Şişli'de motorumun parçası bozuldu yolda kaldım diyerek, insanları kandırıp para isteyen dolandırıcı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehditler savurdu.

Şişli'de motorumun parçası bozuldu yolda kaldım diyerek, insanları kandırıp para isteyen dolandırıcı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehditler savurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Şişli'de meydana geldi. Şişli'de farklı yol kenarlarında bekleyen ve yoldan geçen araçları motorumun parçası bozuldu diyerek durdurup, insanları kandıran ve onlardan para isteyen dolandırıcı bir araçtan daha para isterken görüntülendi. Ardından dolandırıcıyı takip etmeye başlayan basın mensupları, onu yine bir aracı durdurup para isterken görüntüledi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden dolandırıcı basın mensuplarının üzerine gelerek tehditler savurdu. "O kaydı silin daha kötü olacak", "Bana bakın o kayıt bir yerde çıksın ikinizin simasını aldım, sizinle görüşeceğim" diyerek gazetecilerin üzerine yürüdü. Dolandırıcı, basın mensuplarının olay yerine polis çağırması üzerine bozuk olduğunu iddia ettiği motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan cebinde ise tornavida olduğu görüldü. O anlar kameralara yansıdı.

"Allah rızası için yardım et, dedi"

Dolandırıcının durdurduğu ve para istediği araç sürücüsü Murat Şen, "Ben onun yolda kaldığını zannettim. Allah rızası için dedi, motorun bujisi bozulmuş. Tamirci çağırmış. Bende üzerimde şu an para yok, çekeyim geleyim dedim. O da ben de seninle geleyim mi? dedi. Ben de bekle sen ben geliyorum diye söyleyince siz durdurdunuz. Bana da yolda kaldığını söyledi" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Şişli 3. Sayfa Haberler

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