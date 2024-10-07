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Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Yardım Kuruluşu yöneticisi, alkollü araç kullanırken yakalandı

Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Yardım Kuruluşu yöneticisi, alkollü araç kullanırken yakalandı
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Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yardım kuruluşu yöneticisi Eliza Loftus, iki yılda üç kez alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandı. Son olayda aracını ağaca çarpıp kaçtı. Kanında yasal sınırın üç katı alkol tespit edildi. Loftus'a 40 ay sürüş yasağı ve 100 saat ücretsiz çalışma cezası verildi. Bu olay, toplumda örnek olması beklenen kişilerin de hata yapabileceğini göstererek, alkol ve uyuşturucu kullanımının tehlikeleri konusunda farkındalık yarattı.

26 yaşındaki Eliza Loftus, bir uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yardım kuruluşunun yöneticisi olmasına rağmen, son iki yılda üç kez alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanırken yakalandı. Son olay, Loftus'un Ford Ka marka aracını ağaca çarpması ve olay yerinden kaçmasıyla sonuçlandı.

Crewe Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Loftus'un kanında yasal sınırın neredeyse üç katı alkol tespit edildi. Mahkeme, Loftus'a 40 ay sürüş yasağı ve 100 saat ücretsiz çalışma cezası verdi.

Ironik bir şekilde, Loftus şimdi yöneticisi olduğu Be Well Stay Well yardım kuruluşundan ruh sağlığı sorunları için danışmanlık alıyor. Avukatı, müvekkilinin samimi bir şekilde pişman olduğunu ve bu olayın bir daha asla tekrarlanmayacağını belirtti.

Loftus'un, üniversite mezunu ve başarılı bir kariyere sahip olduğu öğrenildi. Yardım kuruluşundaki görevinin yanı sıra, sürdürülebilirlik konularında danışmanlık yaparak yılda 30.000 pound kazanıyor.

Bu olay, toplumda örnek olması beklenen kişilerin de ciddi hatalar yapabileceğini göstererek, alkol ve uyuşturucu kullanımının tehlikeleri konusunda farkındalık yarattı. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Yardım Kuruluşu yöneticisi, alkollü araç kullanırken yakalandı

Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Yardım Kuruluşu yöneticisi, alkollü araç kullanırken yakalandı

Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı Yardım Kuruluşu yöneticisi, alkollü araç kullanırken yakalandı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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