Uyuşturucu Operasyonu: 1.7 Milyon Hap Ele Geçirildi

Küçükçekmece ve Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu haplara 'Leyla abla' adını veren şüphelilerin yakalandığı "Narkokapan-6" operasyonuna ilişkin konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleri ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt ve Küçükçekmece'de uyuşturucu satışının engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirilmişti. Çalışmalar çerçevesinde Küçükçekmece ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti. 3 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sanal devriye görevini yürüten, sosyal medya platformları ile anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim gruplarında inceleme ve araştırma yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Şüphelilerin, polis takibinden kurtulmak için sosyal medya platformlarında kullandıkları fotoğraflardaki uyuşturucu haplara "Leyla abla" kodunu verdiği tespit edildi. Ekipler, fiziki ve teknik takibin ardından Küçükçekmece'de tekstil atölyelerinin bulunduğu bir iş hanında uyuşturucu imalatı yapıldığını belirledi. Şüphelilerin diğer iş yerlerinden farklı görünmemesi için çeşitli önlemler aldığını belirleyen polis ekipleri, uyuşturucu makinelerinin çıkardığı ses ile tekstil makinelerinden çıkan sesin farklı olduğunu tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekiplerin Esenyurt'ta belirlenen adrese ve Küçükçekmece'deki iş hanına düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalanırken, 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Operasyonda ele geçirilen 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap sergilendi

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Operasyonla ilgili konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Narkokapan-6 operasyonunda sabah saatlerinde İçişleri Bakanımızın açıkladığı 1 milyon 795 bin hap ele geçirildi, bir uyuşturucu imalathanesi ele geçirildi. Daha önce ifade ettiğimiz üzere gençliğimizi, geleceğimizi karartmaya çalışan zehir tacirleri ile olan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Her sokakta, her köşede, İstanbul'un her caddesinde olacağız. Bu mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.