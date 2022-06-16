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Ürgüp'te çaldılar Kayseri polisine yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ürgüp'te çaldılar Kayseri polisine yakalandılar

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çalınan otomobil, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kayseri'de bulundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çalınan otomobil, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Kayseri'de bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilrn bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğince ekiplerince, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden çalınan otomobil ve şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kiraladıkları aracın GPS kaydından tespit edilerek Tacettinveli Mahallesi Lalezade Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamasının ardından çaldıkları araç ise Anbar Mahallesi Erdemli Sokak üzerinde bulundu.

Çalıntı otomobil ile yakalanan şüpheliler, Ürgüp ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Kayseri Ürgüp 3. Sayfa Haberler

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