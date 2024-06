Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırı kamerada

TOKAT - Tokat Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda, nöroloji tedavisi için hastaneye gelen Yoldaş Can T. isimli şahıs, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli Kadın Polis Memuru Hilal Karan'a yumruk attı. Tedavisinin ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli, olayın hemen ardından etkisiz hale getirildi. Yoldaş Can T., hastane bahçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra ambulansa bindirildi. Yapılan araştırmalarda, Yoldaş Can T.'nin Sivas'tan Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi görmek üzere geldiği ve daha önce de güvenlik görevlilerine saldırdığı öğrenildi. Şüpheli Yoldaş Can T., tekrar Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından, hazırlanacak rapora göre Pazartesi günü savcılığa sevk edileceği bildirildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa