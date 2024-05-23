Tekirdağ'da Terör Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar çerçevesinde PKK/KCK propagandası yapan Y.V ve M.H isimli 2 şüpheli, DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen M.A ve Ö.E isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü üyesi içerisinde faaliyet yürüten A.A isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.