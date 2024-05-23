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Tekirdağ'da Terör Operasyonu: 5 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlar sonucunda, PKK/KCK, DEAŞ ve YPG/YDG-H terör örgütlerine üye olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ferhat Akgün/ Tekirdağ - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik il genelinde operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar çerçevesinde PKK/KCK propagandası yapan Y.V ve M.H isimli 2 şüpheli, DEAŞ Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen M.A ve Ö.E isimli şüphelilerin yanı sıra YPG/YDG-H terör örgütü üyesi içerisinde faaliyet yürüten A.A isimli şahıs olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Tekirdağ YPG Kck PKK Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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