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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç devrildi ve sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda seyir eden R.T. idaresindeki 49 ACC 648 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü R.T. ile araçtaki F.T. yaralanırken, Hanım Temel ise hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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