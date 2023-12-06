Haberler ›› 3. Sayfa ›› Siirt'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Siirt'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

6 Aralık 2023 03:36 Son Güncelleme: 03:37 Abone Ol

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında hafif ticari araç, tır ve otomobil bulunuyordu. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.