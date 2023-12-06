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Siirt'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar arasında hafif ticari araç, tır ve otomobil bulunuyordu. Olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Siirt'te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatı kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman Karayolunda sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç, 34 HIE 777 plakalı tır ve 34 ELB 754 plakalı otomobil kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü İslam İverendi (28), hayatını kaybetti. 3 yaralı Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kurtalan Siirt İtfaiye Ölüm Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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