Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Mayıs Kabine Toplantısı gündemi nedir? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Kabine Toplantısı'nın gündemi nedir?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonomik yol haritası, kamu kurumlarında tasarruf önlemleri ve bürokratik vesayetin azaltılması gibi konuların yer alması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Kamuda tasarruf tedbirleri için atılan adımlar değerlendirilecek ve bu konunun yansımaları ele alınacak. Hedeflenen yüzde 38'lik enflasyonun tutturulabilmesi için yapılabilecekler masada olacak. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere uygulanacak cezalar değerlendirilecek.

9'NCU YARGI PAKETİ İÇİN HAZIRLIK

Kabinede, hem Yargı Paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlıklarına dair sunum yapılması bekleniyor. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9'ncu Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin de pakete dahil edilmesi bekleniyor.

AYHAN BORA KAPLAN SORUŞTURMASI

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında siyasilere kumpas iddiaları üzerine başlatılan inceleme de toplantı gündeminde yer alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın soruşturma sürecine dair bilgilendirme yapması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum da Kabinede değerlendirilecek ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

GAZZE DİPLOMASİSİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırıların durdurulması için yürütülen diplomasi adımları da Kabinenin gündeminde olacak. Bölgesel istikrar için atılan diplomatik adımların konuşulması da bekleniyor.