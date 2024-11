Samsun'da Takip ve Tehdit İddiaları Üzerine Soruşturma Sürüyor

Samsun Valiliği, 19 yaşındaki genç kızın, evli bir şahsın 3 yıldır kendisini takip ve tehdit ettiği iddialarıyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine devam edildiğini açıkladı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Samsun'da evli adam, S.G.'nin hayatını kabusa çevirdi', 'Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor' başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. S.G. (19) ve annesi L.G.(43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında, Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu, haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirilerinden defalarca şikayetçi oldukları, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20.11.2024 tarihi itibarıyla da A.T. ve C.T.'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi. - SAMSUN