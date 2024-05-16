Sağlık Çalışanı Denize Girerken Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli sağlık çalışanı Özdemir Gültekin(58), denize girdikten sonra kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi'nde görevli Özdemir Gültekin, dün sabah saatlerinde her gün spor yaptığı Canik ilçesi Doğupark mevkisinde arkadaşlarıyla denize girdi. Denizden çıktıktan sonra fenalaşan Özdemir Gültekin, kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir Gültekin'in ölümü sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Özdemir Gültekin için Samsun İl Sağlık Müdürlüğü önünde tören düzenlendi ve helallik alındı. Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Kurumumuza katkılarını, özverili çalışmasını, güler yüzü ve sevgi dolu kalbini hiç unutmayacağız" denildi.

Öğle namazını müteakip Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi Kıran Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Arkadaş grubuyla yaz-kış demeden denize girmesiyle bilinen Özdemir Gültekin, aynı zaman amatör futbol maçlarında da sağlık personeli olarak görev yapıyordu. - SAMSUN