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Rusya, Ukrayna'ya saldırdı: 5 kişi hayatını kaybetti

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Rusya tarafından Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlenen saldırılarda başkent Kiev'e bağlı Holosiivskyi semtinde 4 kişi, güneydeki Mikolayiv kentinde ise 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda en az 30 kişi yaralandı.

Rusya tarafından sabah saatlerinde Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırı düzenlenirken başkent Kiev'e bağlı Holosiivskyi semtinde 4 kişi, güneydeki Mikolayiv kentinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'da birden fazla bölgeye füzeli ve dronlu saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e bağlı Holosiivskyi semtindeki 18 katlı konut binasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin, güneydeki Mikolayiv kentine düzenlenen saldırıda ise 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda en az 30 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Konutların ve enerji altyapısının da zarar görmesine neden olan saldırıların ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Devletimize karşı bir başka büyük saldırı. Düşman 6 bölgeyi vurdu. Tüm servislerimiz şimdi terörün sonuçlarının üstesinden gelmek için çalışıyor" dedi.

" Rusya'ya ait 64 füze ve 44 dron imha edildi"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zaluzhnyi, hava savunma sistemlerinin Rusya tarafından fırlatılan 64 füze ve 44 Rus dronunu imha ettiğini açıkladı. İmha edilen bir füzenin parçalarının elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu da Kiev'in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'nın özel enerji şirketi DTEK tarafından yapılan açıklamada, yedek kapasitelerin kullanılmasıyla 30 bin aile için elektriğin yeniden sağlandığı ve hasar gören elektrik hatlarının onarımının devam ettiği ifade edildi.

Ayrıca Ukrayna'nın devlet petrol şirketi Naftogaz tarafından yapılan açıklamada, Mykolayiv'deki saldırı sonucu 2 gaz boru hattının hasar gördüğü aktarıldı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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