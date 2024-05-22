Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu: 28 Bin 295 Makaron ve 14 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmada 28 bin 295 adet makaron ile 14 kilogram tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Gülnar ve Akdeniz ilçeleri sınırlarında 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan iki ayrı operasyonla belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 bin 695'i dolu toplam 28 bin 295 adet makaron ile 14 kilogram kıyılmış tütüne ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN