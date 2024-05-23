Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk son anda kurtuldu

Manavgat'ta karpuz yüklü kamyonun kasasından düşen çocuk, arkadan gelen araç sürücüsünün dikkati sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yürekleri ağızlara getiren ve güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun kasadan düştükten sonra elinde bulunan bıçakla kamyonetin peşinden koşması dikkat çekti.

İlginç olay, Manavgat Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Kasasında karpuz yüklü olan kamyonet cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada aracın arka kısmında bulunan ve ismi öğrenilemeyen küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada kamyonetin arkasında gelmekte olan araç sürücüsünün dikkati sayesinde minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Düştüğü kamyonetin arkasından koştu

Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde küçük çocuğun düştüğü anda elinde ekmek bıçağı bulunduğu, şans eseri kazayı yara almadan atlatması ve düştüğü yerden kalkarak elinde bıçakla kamyonetin arkasından koşması dikkat çekti. Aynı görüntülerde kamyonet kasasında bulunan çocuğun düştüğünü fark eden araç sürücüsünün rampada aniden durması ile birlikte çok sayıda karpuzun kamyonetten düşerek yola saçıldığı görüldü. Olayı fark edip duran kamyonet sürücüsü ve yanındaki başka bir çocuk yola dökülen karpuzları topladı. - ANTALYA