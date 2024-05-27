Kuşadası'nda 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen toplam 31 düzensiz göçmen (beraberinde 17 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN