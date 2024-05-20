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Kozan'da yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, aranan 5 kişi yakalandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda bir uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 67 gram uyuşturucu madde ve 8 tablet uyuşturucu hap da bulundu. Operasyonlar sonucunda aranan 5 şahıs da yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan operasyonlarda bir uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken aranan 5 şahıs yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait 150 adet fişek ele geçirdi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında 67 gram uyuşturucu madde 8 tablet uyuşturucu hap ele geçirilirken, aynı zamanda 26 araç ve 12 motosiklet trafikten men edildi. 37 araca modifiyeden, 74 motosiklete çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı.

Asayiş uygulamaları çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs ise yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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