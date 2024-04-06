Konya'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Derbent ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup G. (22) idaresindeki 42 ZV 824 plakalı araç ile Ahmet K. (32) yönetimindeki 42 BC 811 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 BC 811 plakalı araçta bulunan Mustafa Köçer (94), Mehmet Köçer (59) ve Mustafa Köçer (62) hayatını kaybederken, sürücüler Ahmet K. ve Yakup G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA