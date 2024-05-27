Kırklareli'nde otoyolda tır yangını

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, otoyolda ilerleyen tır alev topuna döndü. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Olay, E-80 Avrupa Otoyolu, Havsa gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen alevler ise tırı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ