Kırıkkale'de Otomobil Takla Attı: 4 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 35 AC 0369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü M.Y. ile yolculardan Z.A., C.Y., M.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kara yolunda alınan trafik güvenliğini ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE