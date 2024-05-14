Kilis'te Tırın Motosiklete Çarpması Sonucu Baba Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralandı

Kilis'te briket yüklü tır motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken babası ise hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı briket yüklü tır, Hamza Kırmızı (27) yönetimindeki 79 MA 2738 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Kırmızı ile 4 yaşındaki oğlu Z.K., 112 Sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Z.K. ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS