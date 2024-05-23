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Kendilerini yargı ve emniyet mensubu olarak tanıtıp 19 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

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Ankara'da kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan bir şebeke, tuzağa düşürdükleri kişilere isimlerinin suç dosyalarında geçtiğini söyleyerek dolandırıcılık yapmıştır. Operasyon sonucunda 3 şahıs yakalanmış ve 19 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkmıştır.

Kendilerini yargı ve emniyet mensubu olarak tanıtıp 19 milyon lira vurgun yapan şebeke çökertildi

ANKARA - Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, tuzağa düşürdükleri kişilere isimlerinin suç dosyalarında geçtiğini söyleyerek dolandıran şebekeye yönelik Ankara merkezli 2 ilde icra edilen operasyonda 3 şahıs yakalandı. Dolandırıcıların bu yöntemle 19 milyon lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Ankara'da bazı kişiler, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu. Durum üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, mağdurların beyanları ile teknik ve fiziki takipleri sonucu şüpheli belirledikleri M.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde ağına düşürdükleri kişilerden aldığı para ve ziynet eşyalarını M.S.'ye teslim ettiğini söylediği öğrenildi. M.S.'yi de mağdurdan aldığı para ve ziynet eşyaları ile birlikte yakalayarak gözaltına alan ekipler, dolandırıcılıktan kazanılan tüm haksız kazançların M.N.K.'da toplandığını tespit etti. Söz konusu şüpheli M.N.K. ise İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Gözaltına alınan 3 şahsın kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp tuzağa düşürdükleri kişilere isimlerinin terör ve kaçakçılık soruşturmalarında geçtiğini, dosyalardan isimlerinin silinmesi içinse para istedikleri öğrenildi. Bu yöntemle 5 kişiyi dolandıran zanlıların toplam 19 milyon lira vurgun yaptıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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