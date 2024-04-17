Kars'ta Aranan 17 Kişi Yakalandı

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken 9'u ise serbest bırakıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; Vergi Usül Kanununa Muhalefet suçundan 3 Yıl 7 Ay 22 Gün hapis cezası bulunan T. Ö.A. (47), 6136 Skm Görevli Memura Mukavemet, Hakaret, Tehdit, Mala Zarar Verme, Hırsızlık suçundan 18 Yıl 2 Ay hapis cezası bulunan T.B.(25), Ruhsatsız Ateşli Silahlara ait Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 10 Ay hapis cezası bulunan M.İ.(25), Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Hırsızlık suçundan 3 Yıl 9 Ay hapis cezası bulunan M.Y.(24), Kasten Yaralama suçundan ifadesi bulunan S.Y.(43), Hırsızlık suçundan 5 Yıl hapis cezası bulunan G.D.(21), Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 Yıl 6 Ay 5 Gün hapis cezası bulunan Ö.A.(24) ve İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçundan 10 Ay hapis cezası bulunan İ.P.(43) olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9'u ise serbest bırakıldı.

Öte yandan polis ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet şarjör ve 47 adet fişek ile 1 adet Elektro Şok Cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - KARS