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Karaman'da Üst Geçit Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

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Karaman'da hafif ticari aracın üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada kadın hayatını kaybederken kocası ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karaman'da hafif ticari aracın üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada kadın hayatını kaybederken kocası ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (32) idaresindeki 70 FK 854 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir korkulukları yıktıktan sonra yaya üst geçidinin beton ayağına çarparak durabildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta bulunan Hatice Yalçın (19), olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.Y. (32) ise ağır yaralandı. Yaralı M.Y. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Hatice Yalçın'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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