Kaçak kazı yapılan mezar odasından 27 iskelet çıktı - Haberler

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Kaçak kazı yapılan mezar odasından 27 iskelet çıktı

Kaçak kazı yapılan mezar odasından 27 iskelet çıktı

Adıyaman'da defineciler tarafından kaçak kazı yapılan Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 10 metrekarelik bir mezar odasından 27 adet iskelet çıktı.

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Adıyaman'da defineciler tarafından kaçak kazı yapılan Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 10 metrekarelik bir mezar odasından 27 adet iskelet çıktı.

Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Örenli köyünde meydana geldi. Defineciler tarafından iş makinasıyla giriş kısmı açılan ve kaçak kazı yapılan bin 700 yıllık tarihi mezar odasının toplu mezar olduğu ortaya çıktı. Kaçak kazı yapıldığı fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler defineciler tarafından kazılan mezar ile ilgili Adıyaman Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri, defineciler tarafından tahrip edilen Roma Dönemine ait mezarda yaptıkları kazıda ilginç bir durum ile karşılaştı. İçerisinde sadece 1 adet kaya mezar bulunan odada 27 iskelet çıkartıldı. Olağandışı bu durum ile ilgili Müze Müdürlüğü yetkilileri, daha önce sayı olarak hiç bu kadar iskeletin bir oda mezarında görülmediğini dile getirdi.

Oda mezarda kazı çalışması yapan ekipler, 27 iskeletin yanı sıra ağırsak ve cam göz yaşı şişesi de buldu. Mezar odasında bulunan iskeletler, temizlenerek Adıyaman Müze Müdürlüğüne getirildi.

Jandarma ekipleri kaçak kazı yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Roma 3. Sayfa Haberler

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