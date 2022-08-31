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Japonya'da çocuk istismarına 20 yıl hapis

3. Sayfa Haberleri

Japonya'da çocuk istismarına 20 yıl hapis

Japonya'da, yaşları 5 ile 11 arasında değişen 20 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan adam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'da, yaşları 5 ile 11 arasında değişen 20 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan adam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'da yaşları 5 ile 11 arasında değişen 20 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan 31 yaşındaki eski bir çocuk bakıcısının yargılandığı davada karar çıktı. Savcıların 25 yıl, sanığın savunma ekibinin ise en fazla 10 yıllık bir ceza talep ettiği davada Tokyo Bölge Mahkemesi lisanslı bir çocuk bakıcısı olan Akinori Hashimoto'yu 20 yıl hapse mahkum etti. Yargıç Masanori Kodama kararın, sanığın 4 yıl boyunca suçları işlemeyi sürdürmesi, mesleğinin güvenini kötüye kullanması ve mağdurların sağlıklı gelişimi üzerinde potansiyel olumsuz etkilere neden olması gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Ailelere internetten ulaşmış

Çocuk bakıcısı olan Akinori Hashimoto'nun 2015'ten 2020'ye kadar yaşları 5 ile 11 arasında değişen 20 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Sanığın, çocuk bakıcıları ile ailelerin iletişim kurmasını sağlayan bir internet uygulaması sayesinde kurbanlarına ulaştığı, aynı zamanda çalıştığı farklı çocuk bakım tesisleri ve kamplarda da farklı yaşlardaki çocukları istismar ettiği öğrenilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya Mahkum Tokyo Çocuk 3. Sayfa Haberler

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