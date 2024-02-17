İzmir'de Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Lastik Bottan 44 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir lastik bottan 21'i çocuk 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir lastik bottan 21'i çocuk 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 15 Şubat saat 07.45 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 21'i çocuk 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Afganistan uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR