2024 Simit Fiyatları: İstanbul ve Ankara'da simit ne kadar?

Simit kaç TL 2024, simit kaç lira güncel ve simit fiyatları ne kadar soruları, vatandaşın merak ettiği konular arasında. Özellikle büyük şehirlerde simit fiyatlarının artmasının birkaç farklı nedeni bulunur. Simit yapımında kullanılan malzemelerin fiyatlarının artması, özellikle un, maya, susam gibi temel bileşenlerin maliyetindeki yükseliş, simit üretim maliyetlerini artırabilir. Ayrıca, üretim için kullanılan enerji, işçilik ve diğer üretim maliyetlerindeki artışlar da fiyatların yükselmesine neden olabilir.

SİMİT KAÇ LİRA?

Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş'ın açıklamalarına göre, önce 10 liradan 15 liraya çıkması planlanan simit fiyatının, sonrasında yapılan değerlendirmeler sonucu iptal edildiği ve fiyatın 10 lira olarak kalacağı belirtildi. Bu karar, esnafın ve tüketicilerin memnuniyetle karşılayabileceği bir gelişme gibi görünüyor. Simit fiyatlarının artması veya düşmesi, genellikle üretim maliyetlerindeki değişiklikler, talep ve arz dengesi gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşebilir.

2024 Güncel Ankara Simit Poğaça Fiyatları

Simit: 10,00 TL

Sade Poğaça: 4,00 TL

Zeytinli Poğaça: 4,50 TL

Kaşarlı Poğaça: 5,00 TL

Peynirli Poğaça: 4,50 TL

Sade Açma: 2,50 TL

Siyez Unlu Simit: 8,00 TL

Patatesli Poğaça: 5,00 TL

Kıymalı Poğaça: 5,50 TL

İSTANBUL'DA BİR SİMİT NE KADAR?

Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da simidin fiyatı 10 TL olarak belirlendi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir'in açıklamalarına göre, simit fiyatlarındaki zammın yeterli olmadığına dair bir görüş dile getirildi. Özdemir, kullanılan ham maddelerdeki artışların fiyatların yeterince yüksek olmasına rağmen karşılanamadığını belirtiyor. Ayrıca, kiraların yükselmesi gibi işletme maliyetlerindeki artışların küçük esnafı olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Bu tür açıklamalar, esnafın karşılaştığı ekonomik zorlukları ve işletme maliyetlerindeki artışların etkilerini gösteriyor.

İstanbul Simit ve Poğaça Fiyatları (2024 Güncel)

Simit: 10 TL

Poğaça: 10 TL

Açma: 12 TL