Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar?

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak. Peki, Lila Kağıt halka arz hangi bankalarda var, kaç lot dağıtacak? Lila Kağıt Halka arz fiyatı ne kadar?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arz sürecine ilişkin bilgileri paylaşan Öğücü, şunları kaydetti:

"Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğinde, 30 Nisan ve 2-3 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek ve şirketimiz Borsa İstanbul'da "LILAK" kodu ile işlem görecek. Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek. Halka arz edilecek gelirin yüzde 75'i yeniden şirkete sermaye olarak konulacak olup bu sürecin sonunda halka açıklık oranımız yüzde 20,34 olacak. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda halka arz izahnamemizde de detaylarına yer verdiğimiz üzere 5 milyar TL'yi aşan bir yatırım planımız bulunuyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar, kapasite artışı için kullanacağız."

Erzurum'da Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in en büyük ölçekli ağır sanayi yatırımlarından birine imza atarak bölgenin ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kurmakta olduklarını belirten Öğücü, inşaatına başladıkları bu yeni üretim tesisleriyle kapasitelerini 271 bin tondan 306 bin tona çıkarmayı ve bölgenin istihdamına katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

BU HAFTA HANGİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR?

SPK onayı ardından halka arz olacak şirketler açıklandı. Buna göre, Koton ve Lila Kağıt 30 Nisan- 3 Mayıs tarihlerinde halka arz olacaktır.

LİLA KAĞIT NEDİR?

Lila Kağıt, 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur. Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 toplam alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularının biri konumundadır. Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt, 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunmaktadır.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ OLDU MU?

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söyledi. Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Lila Kağıt, bugün ve 2-3 Mayıs'ta talep toplayacak.