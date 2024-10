İngiliz Model Diddy'nin Partilerinde Yaşananları Anlattı: Uyuşturucu Kullanmamak Hayatımı Kurtardı

İngiliz bir televizyon ünlüsü, New York'ta yaşayan genç bir model olarak Diddy'nin meşhur partilerine nasıl katıldığını ve bu tercihin hayatını kurtardığına inandığını açıkladı.

Precious Muir, 2005 yılında yirmili yaşlarının başında Büyük Elma'ya taşındığında kendisine isim yapmasının tek yolunun 'ağ kurmak' olduğu söylendi; bu da genellikle zengin ve ünlülerin katıldığı gösterişli partilerde takılmak anlamına geliyordu.

Ancak bu partilerin karanlık bir tarafı da vardı; genç kızlara uyuşturucu karıştırılmış içecekler teklif ediliyor, cinsel ilişkiye zorlanıyorlar ve rızaları olmadan filme alınıyorlardı.

Ve bunların hepsinden daha ahlaksız olan parti , kadınları kaçırmak, uyuşturmak ve cinsel faaliyetlere zorlamakla suçlanan ve şu ana kadar 120'den fazla mağduru bulunan ABD'li rapçiSean ' Diddy ' Combs tarafından düzenlendi .

Şu anda 40 yaşında olan ve deneyimli bir sunucu olan Precious, itibarsızlaşmış müzik patronunun kötü şöhretli partilerinde gerçekten neler yaşandığını anlatmanın doğru zamanının geldiğini düşünüyor ve o dönemde pek çok akranının modelliği bırakması, rehabilitasyona girmesi veya ölmesi sonrasında, uyuşturucu kullanmama kararının hayatını nasıl kurtardığını açıklıyor.

MailOnline'a konuşan Precious, şunları söyledi: 'Başarısız olan çok sayıda kız vardı, modelliği bırakan veya terapiye veya rehabilitasyona giden çok sayıda kız vardı... Uyuşturucu kullanmamak hayatımı kurtardı.

'Uyuşturucuya bulaşmamanın, diğer birçok kızın düştüğü karanlık bir yere girmemi engellediğine gerçekten inanıyorum.'

2018 yılında Channel 4'te yayınlanan reality show The Circle'ın ilk sezonunda rol alan Precious, on yılını New York, Manhattan'da model olarak çalışarak geçirdi ve sosyal medya öncesi çağda, kazançlı sözleşmeler imzalayabilmek için etkili isimlerle bağlantı kurması yönünde teşvik edildi.

Taze yüzlü bir Londralı için, sektörün ağır toplarıyla kaynaşma fikri başlangıçta heyecan vericiydi.

Precious şöyle açıklıyor: 'Menajerim benim gerçekten network kurmamı, dışarı çıkıp insanlarla tanışmamı istiyordu, fırsatlar ortaya çıkacaktı.

'Partilere ve etkinliklere gitmem teşvik edildi çünkü doğru insanlarla tanışmak önemliydi.

'Ülkeye yeni gelmiştim ve seçmelere gidemediğim insanlarla bağlantı kurmam gerekiyordu. O zamanlar modellerin aldığı işlerin çoğu ağ kurma yoluyla oluyordu.

'Davet edilmek ve bu muhteşem ve inanılmaz insanların etrafında olmak istedim, bu yüzden fırsatınız varsa giderdiniz. O zamanlar bir markaya doğrudan mesaj göndermek için sosyal medya ve Instagram gibi bir lüksümüz yoktu... partilere gitmek sadece bir seçenek değildi, aynı zamanda işimizin bir parçasıydı.'

Precious, 2007 yılında Ciroc Vodka'nın New York'taki bir marka etkinliğine katılırken bir kulüp tanıtımcısının kendisine yaklaştığını ve Combs'un düzenlediği bir partiye katılma şansı teklif ettiğini açıkladı.

Kendisine ve diğer modellere, kaldığı Hamptons'dan, çok sayıda ünlünün katıldığı yakındaki partiye servis otobüsleri veya karartılmış SUV'lar aracılığıyla ulaşım sağlanacağını söyledi.

Precious şunları söyledi: 'Gergin ve heyecanlıydım, bu tür insanların arasına davet edildiğime inanamıyordum. Kendime bir isim yapmamıştım, hala kendimi kanıtlamaya çalışıyordum. Çok gençtim. Kariyerimi başka nasıl ilerletebileceğimi bilmiyordum.

'Diğer modellerden, partilere gittiğinizde çok dikkatli olmanız gerektiğini, çünkü size asılmaya çalışan insanlar olduğunu söyleyen hikayeler duymuştum ve ben genç ve saftım.'

Precious'un ihtiyatlı olmak için başka nedenleri vardı. Combs'un partisinden önce, bir başka gürültülü endüstri partisinde uyuşturuculu bir içki yudumladı ve bu da yüzünün yarısını uyuşturdu.

Ayrıca bir arkadaşı tarafından hiçbir 'ot' içmemesi konusunda uyarıldı, zira Diddy AIDS'in ot içine 'bir şeyler serptiği' iddia ediliyordu, ayrıca votka shot'larının da uyuşturucu içerdiği ve birçok 'tuzak'tan biri olduğu söyleniyordu.

'Partiye geldik ve eve girdiğinizde size şampanya veren garsonlar vardı.

'Ünlü insanların oturup kendi aralarında sohbet ettikleri belli alanlar vardı, ayrıca sedirler ve kanepeler vardı, her şey beyazdı ve biz de beyaz giyiniyorduk.

'Partide birkaç dakika geçirebilirdik ve biri hemen bana uyuşturucu teklif edebilirdi, 'Bir sıra kokain ister misin?' 'Biraz kokain ister misin?' 'Ot içmek ister misin?'

'Partiye başladıktan birkaç dakika sonra onu doğru şekilde başlatmak istiyorlar.'

Ancak Precious, şüpheli görünen maddelerle ilgili teklifleri reddederek şunları itiraf etti: "Bunun için çok eleştiri aldım. Ama bu bir kontrol biçimiydi, kimin kolayca manipüle edilebileceğini görmek istediler.

'Kim uyuşturucu kullanırdı ve bundan sonra nereye giderdi, bu ilk adımdı... Eğer uyuşturucuyla barışıksanız başka neyle barışıksınız?'

Precious şunları ekledi: 'Kulağa garip geliyor biliyorum ama ünlü adamlardan bu teklifleri aldığınızda, 'Vay canına, bu marka için çalışıyor ve bu şirket için çalışıyor' diye düşünüyorsunuz. Hepsinin bir satış noktası var.

'Onlara 'Takım Elbiseler' derdim. Bana kariyerimde yardımcı olacaklarını ve sizi büyülemeye çalışacaklarını söylerlerdi.'

Model, özellikle rapçilerin en 'saldırgan' kişiler olduğunu ve güvenlik görevlilerinin konukların telefonlarıyla fotoğraf çektiğini görmeleri halinde müdahale edeceğini söyledi.

Şöyle açıklıyor: 'Bence rapçiler çok agresifti, yüzünüze karşı konuşuyorlardı, çok fazla el hareketi yapıyorlardı, sizi yakınlarına çekiyorlardı, birkaç rapçi telefonumu alıp numaralarını telefonuma kaydetmeye başladılar.

'Telefonunuzla çok fazla izleniyordunuz, fotoğraf çekmenizi istemiyorlardı çünkü özel bir ortamdı, güvenlik vardı, çok fazla görüntü çekmenizi istemiyorlardı, çok özel ve çok özeldi.'

Precious, partilerde ev sahibi Diddy'nin 'sürünün lideri' olduğunu söylüyor ancak 'evde başka kurtlar da olduğunu' kabul ediyor.

Bazı konukların sadece 'şarkıcı, dansçı ve eğlendirici' olma hayali kuran 'genç mankenler ve kızlardan faydalanmak' için orada bulunduklarına inanıyor.

Precious'u rahatsız eden bir diğer konu ise partilere katılan küçük çocukların gün boyunca konuklarla kaynaşması ve partinin daha karanlık, daha sefahat düşkünü, daha uğursuz tarafının akşam saatlerinde ortaya çıkmasıydı.

Ancak genç katılımcılar yine de çıplaklığa ve cinsel ilişkiye tanıklık ediyorlardı.

'Bunlar gündüz partileriydi, geceye kadar devam ediyordu ama orada çocuklar gördüm.'

'Düşündüm ki, bu bir günlük parti ve Hamptons olmasına rağmen, çocuğunuzu neden böyle bir şeye getirirsiniz ki?'

'Havuzda yarı çıplak kadınlar ve çıplak kadınlar görüyordunuz, insanları etkilemeye çalışan, havuzda birlikte olan, havuzda çıplak halde birbirlerini öpen, dokunan ve elle taciz eden bir sürü kız vardı, farklı kıyafetler giymiş dansçılar performans sergiliyordu.

'Burası çocuklar için uygun bir ortam değil. İnsanların cinsel ilişkiye girdiğini gördüm, tuvalete gittiğimde prezervatif ambalajları, yanlarında kokain parçaları ve onu koklamak için kullandıkları şey her neyse onu gördüm.

'İnsanlar atmosferin elle tutulur olduğunu, seksin etrafınızda olduğunu ve çok fazla grafik seks davranışı olduğunu anlamıyorlar... Bunu hissedebiliyor ve görebiliyorsunuz. Bir odanın yanından geçiyordum ve yatak odasında insanların seks yaptığını duyabiliyordum.'

Nitekim partiye ne kadar geç girilirse, davranışlar o kadar aşırı hale geliyor.

Precious, 'büyük kalçalı ve büyük göğüslü' 'video kadınlarına' benzeyen kızların yanı sıra 'porno yıldızlarının' da nasıl getirildiğini anlattı.

'Bu tip kızlar her şeyi yaparlardı, dans ederlerdi, platformlarda dans ederlerdi' dedi.

'Daha fazla uyuşturucu kullanımı, daha fazla içki, daha fazla dans ve her şeyden daha fazla vardı.

'Kızların birlikte olduğunu, kızların öpüştüğünü, erkeklerin birlikte olduğunu gördüm, bu şeyler gerçekten oldu, etrafımızdaydı ve biz bunu gördük.'

Precious, 54 yaşındaki Diddy ile, 2016 yılında Los Angeles'ta bir otel koridorunda şarkıcı Cassie Ventura ile birlikte olduğu dönemde bir partide tanıştığını ve şarkıcının ona saldırdığını söyledi.

Model, o sırada 21 yaşında olan partneri için anında endişelendiğini, çünkü kendisi gibi çok genç göründüğünü ve incecik fiziklerinin misafirler tarafından avlandığını hissettiğini itiraf etti.

Şöyle açıkladı: 'Diddy'nin partilerindeyken Diddy ile tanıştım. Cassie ile de birkaç kez tanıştım. O çok eşsiz bir birey.

'Kendine çok güvendiğini, kontrolü elinde tutmayı sevdiğini ve yakın çevresine ne yapması gerektiğini söylemekten hoşlandığını hissedebiliyorsunuz ve bence kimse ona asla hayır demiyor.

'Onunla mesafeli durdum çünkü sadece Hamptons'daki evinde değil, Manhattan'da da buluşuyorduk çünkü orada her zaman sponsorlu bir etkinlik oluyordu.

'Ben ve Cassie yaş olarak da çok benzerdik, bu yüzden ona baktım ve çok güzel olduğunu düşündüm ve yaş olarak da aynıydık. Yaşça büyüktü ama çok genç bir yüzü vardı.

'Rapçilerin bana gelip bu tür şeyleri kışkırtmaya çalışmasından her zaman endişeliydim, temelde benimle yatmak istediklerini söyleyebilirsin, çünkü çok genç görünüyordum. Çocuk gibiydim, o dolgun hatlara sahip kızlara benzemiyordum.'

Precious ayrıca evin her yerine kameralar yerleştirildiğini ve her odadaki aktiviteleri kaydettiğini doğruladı.

Hollywood'da Diddy'nin, partilerinde ünlü konuklarının seks yaptığına dair kayıtları gizlice sakladığı ve bu kayıtların davasında ortaya çıkmasından endişe edildiği yönünde söylentiler dolaşıyor.

Precious şunları söyledi: 'Diddy'nin evindeki kameraların farkındaydım. Herkes bu değerdeki bir mülkün her yerinde kameralar olacağını biliyordu.

'Ünlüleri ifşa etmek istemiyorum çünkü orada olduklarını biliyorlar. Ülkeye ve sektöre yeniydim ve kameraların farkındaydım.

'Bu onların vicdanına ve ruhuna kalmış bir şey, eğer birisinden faydalanmışlarsa, onu uyuşturmuşlarsa, birine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunma fırsatını yakalamışlarsa, bu kamerada olacaktır.

'Bu tür şeylere bulaşan herkesin rızası olduğunu düşünüyordum ama şimdi durumun açıkça böyle olmadığı ortaya çıktı.

'O zamanlar bunların o kapılar ardında yaşandığını bilseydim yüzde 100 bir şey söylerdim.'

Partiler uzadıkça daha fazla X dereceli hale geliyorlardı ve Precious, erkek konukların, katılımcıları evlerine götüren son arabalar gittikten sonra genç modelleri kalmaya ve 'bodrum katına' inmeye ikna etmeye çalıştıklarını itiraf etti.

Şöyle açıkladı: 'Diddy'nin partilerinde işler ne kadar geç saatlere kadar ilerlerse, o kadar kötüleşiyordu. Herkes bütün gün içiyordu, rahatladılar, her şey daha agresifleşti ve atmosfer değişti.

'Partide kızları bodruma veya farklı odalara inmeye ve onlarla daha uzun süre kalmaya teşvik eden adamlar olurdu, bu kararı vermek zorundaydın.

'Rahatsız ediciydi çünkü bir bakıma kendinizi mecbur hissediyordunuz, çünkü onların konuğu olarak orada bulunuyordunuz ve kendinizi bir tür eğlence aracı gibi hissediyordunuz, onları hiçbir şekilde kızdırmak veya üzmek istemiyordunuz çünkü sizi manipüle etmeye çalışıyorlardı ve eğer söylediklerini yapmazsanız kariyerinizi mahvedebilirlerdi.

'Genç bir kız için yeni bir yerde olmak çok fazla baskıydı ve kendimi savunmasız hissettim. Biz küçük tavşanlardık ve etrafımızı kurtlar sarıyordu.'

Şöyle ekledi: 'Sanki bir şekilde sizden yapmanızı istedikleri şeyi yapmak zorunda hissediyordunuz. İyi bir his değildi. Orada olmaktan ayrıcalıklı hissettim, ancak işler kararmaya ve işler nasıl tersine dönmeye başladığında korkutucuydu. Nasıl başardığımı bilmiyorum. Kendinizi kara listeye almak istemezsiniz.'

Diddy şu anda Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuklu bulunuyor ve yargılanmayı bekliyor ve suçlu bulunursa uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Suçlamaları reddediyor.

Phats & Small grubunun solisti 52 yaşındaki Ben Ofoedu ile ilişkisi olan Precious, rapçinin tutuklandığını duyduğunda şaşırmadığını itiraf ediyor.

"Tüm iddiaları duyunca iğrendim. Bir insanın neden böyle olmak istediğini anlayamıyorum ama suçlamalara hiç şaşırmadım çünkü Diddy partilerine gittiğimde zaten sınırdaydı." dedi.

'Çok yetişkin bir atmosferdi. Her yere gidebilirdi.'