Gazipaşa'da 1 aylık dönemde 168 asayiş olayı yaşandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında 168 asayiş olayının yaşandığı Gazipaşa'da, 33 narkotik operasyonu yapıldı. 1 aylık dönemde ilçede 47 trafik kazası meydana gelirken, 169 araç ile 44 motosiklet trafikten men edildi.

Gazipaşa'da, 1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında polis ve jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarının istatistiki verileri paylaşıldı. Kurumlardan elde edilen bilgiye göre, Gazipaşa'da jandarma bölgesinde 47, emniyet bölgesinde 121 olmak üzere toplamda 168 asayiş olayı yaşandı.

33 narkotik operasyonu yapıldı

İlçede huzur ve güven ortamının devamına yönelik çalışmalarına devam eden jandarma ve polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. 1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında jandarma bölgesinde 4, emniyet bölgesinde 29 olmak üzere toplamda 33 narkotik operasyonu yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 47 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan narkotik operasyonlarında 16 gram esrar maddesi, 9 gram metanfetamin, 12 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 adet ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

1 ayda 47 trafik kazası meydana geldi

Gazipaşa'da 1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsayan 1 aylık dönemde toplamda 47 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 7'si jandarma bölgesinde, 40'ı ise emniyetin sorumluluk alanında yaşandı. Bu dönemde meydana gelen kazaların 30'u yaralanmalı, 17'si de maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Denetimler sıklıkla devam ediyor

Aynı dönemde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise, jandarma bölgesinde 3 bin 533 araç, emniyet bölgesinde 9 bin 115 araç olmak üzere toplamda 12 bin 648 araç kontrol edildi. Bir aylık sürede gerçekleşen denetimlerde 169 araç trafikten men edildi. Motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıklaştıran kolluk kuvvetleri, jandarma bölgesinde bin 2, emniyet bölgesinde 708 olmak üzere toplamda bin 710 motosikleti kontrol etti. Yapılan kontrollerde 366 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanarak, 44 adet motosiklet trafikten men edildi.

748 aranan şahıs yakalandı

1 Nisan- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında şahıslar üzerinde de denetim yapan ekipler, jandarma bölgesinde 44 bin 297, emniyet bölgesinde 7 bin 195 olmak üzere toplamda 51 bin 492 şahısın bilgilerini sorguladı. Farklı suç ve ihlallerden arama kaydı bulunan 748 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA