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Eskişehir'de Vinç ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

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Eskişehir-Ankara Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, vinç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de vinç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara Karayolu Kalkanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Elvan B. (50) idaresindeki 06 AAF 551 plakalı hafif ticari araç, Kalkanlı Mahallesi bağlantı yolundan çıkan Yüksel Y.'nin (38) kullandığı 26 TH 955 plakalı vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın ön kısmında büyük maddi hasar meydana geldi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Elvan B., eşi Firaz B. ve vinci kullanan Yüksel Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Elvan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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