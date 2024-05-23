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Eskişehir'de Kenevir Yetiştirip Uyuşturucu Satmak İsteyen Şüpheliler Yakalandı

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Eskişehir'de kenevir bitkisi yetiştirip, ellerindeki uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri arayan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada, kenevir bitkisi, sentetik kannabinoid/bonzai maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir'de kenevir bitkisi yetiştirip, ellerindeki uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri arayan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Seyitgazi ilçesinde 2 şüpheli şahsın ikametgahında uyuşturucu madde elde etmek amacı ile kenevir bitkisi yetiştirdiği ve ellerindeki uyuşturucu maddeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi alındı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde Seyitgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli şahısların ikametgahları, araçta ve şüpheli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 11 kök kenevir bitkisi, 33 gram sentetik kannabinoid/bonzai maddesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilerek, jandarma ekiplerince el konuldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Kenevir Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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