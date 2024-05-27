Eskişehir'de 1 Milyon TL Değerinde Malzemeler Çalındı

Eskişehir'de 1 milyon TL değerinde malzemeleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesi Oğlakçı mahallesindeki bir inşaattan toplam piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 3 bin 945 metre bakır kablo ile 1 adet paratonerin çalındığı ihbarı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimlik bilgileri ile olayda kullanılan aracın plakası tespit edildi. Olay faillerinin yakalanması amacıyla, 22 Mayıs 2024 tarihinde Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ile 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullanılan araçta yapılan aramada 1 adet kablo kesme makası ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarda 1 şüphelinin hırsızlık, mala zarar verme ve bunun gibi 9 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu belirlendi. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından inşaattan hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR