Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu N.K.(30), eşiyle aralarında çıkan tartışmada E.A.adlı koca kendini sol kolundan bıçakladı. Çok kan kaybettiği öğrenilen E.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşiyle daha önce arasında tartışma çıktığı için cezaevinde yattığını ve kimseye kendini ifade edemediğini belirten E.A., kimseye zarar vermek istemediği için kendisine zarar verdiğini söyledi.