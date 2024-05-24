Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada asli kusurlu bulunan 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir kişinin ifadesinin ardından sevk edileceği belirtildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 1 kişinin de ifadesinin ardından sevk edileceği öğrenildi. - ERZİNCAN