Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Alaplı ilçesi Kılçak köyü mülki sınırları içerisinde durdurulan otobüste, yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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